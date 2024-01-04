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Пассажирам опоздавшей «Ласточки» полностью компенсируют стоимость билетов

МЖД: пассажирам опоздавшей «Ласточки» полностью компенсируют стоимость билетов

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Пассажирам опоздавшего поезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Нижний Новгород — Москва, полностью компенсируют стоимость проезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Поезд из-за неисправности опоздал на 2 часа 34 минуты. Информация о способах получения компенсации будет сообщена непосредственно пассажирам.

По данным МЖД, поезд в первый раз остановился в 20:40 на перегоне Второво — Владимир, после чего, уже во время в пути, произошло отключение систем отопления и электроснабжения нескольких вагонов в хвосте поезда.

«На станции Петушки пассажиров пересадили в исправные вагоны. В 23:38 поезд совершил повторную вынужденную остановку на станции Лефортово в Москве», — говорится в сообщении компании.

До этого поезд «Ласточка» простоял на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии.

Ранее в России анонсировали запуск импортозамещенной «Ласточки» в 2024 году.

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