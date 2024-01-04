«Сидим без условий»: пассажирка назвала критичной ситуацию в поезде, застрявшем в поле под Челябинском

Пассажирка поезда Адлер – Нижневартовск Марина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что состав с 10:30 по местному времени (08:30 мск) стоит на перегоне около станции Муслюмово в Челябинской области, хотя в 10:40 должен был совершить остановку в Екатеринбурге. Девушка отметила, что отопление в вагоны стали подавать только после составленной претензии в РЖД. По ее словам, сейчас в некоторых вагонах нет света и отключены розетки, еду и воду в поезде не предоставляют.

«Утром мы проснулись от дикого холода в вагоне, подумали, что уже подъезжаем к Екатеринбургу, но по картам мы увидели, что нет. От проводников никакой информации нам не поступило. Утром звонили на горячую линию РЖД, составили претензии, нам добавили отопление, подогрели бойлер на время. После этого ближе к вечеру подошел какой-то главный человек и просил отозвать претензию, мол, вам сделали тепло, жалоб на температуру быть не может. Он просил несколько раз отозвать претензии, на что я много раз говорила, что мы ничего отзывать не будем, поскольку не едем. Спустя час — полтора у нас снова убавили отопление, полчаса назад отключили розетки. У нас в вагоне есть свет, в соседнем вагоне он отсутствует. Еды нет, потому что мы должны были ехать только ночь, поэтому мы с собой взяли только воду. Еда в поезде не предоставлялась весь день, вода — аналогично. В некоторых вагонах уже не работает туалет. Мы сидим вообще без условий. Сейчас сказали, что угля нет, засыпали песок», — сказала она.

Марина отметила, что среди пассажиров поезда есть дети и люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем. По ее словам, проводники не выпускают людей из поезда, а горячая линия РЖД не может им помочь.

«В нашем вагоне нет, но посетители из других говорили, что детей много. Есть люди с проблемами с сердцем, нужен свежий воздух — не выпускают никого, никак не аргументируя. Многие едут именно до Екатеринбурга, поэтому запасов не столь много. Ситуация критичная, нас не выпускают, ничего не говорят, поддержка РЖД не помогает. Перезвонили на горячую линию, нам предлагают единственный вариант — снова составлять письмо о поддержке и все. Это единственное, что они могут нам предложить», — пояснила она.

4 января представительство Южно-Уральской железной дороги сообщило о задержке шести пассажирских поездов. По данным южно-уральского филиала РЖД, на перегоне Кунашак-Муслюмово задерживаются поезда № 346 Адлер – Нижневартовск, №332 Уфа – Новый Уренгой, №331 Новый Уренгой – Уфа, №122 Оренбург – Екатеринбург и № 146 Челябинск – Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут. Время задержки составляет от 2,5 до 8 часов. Также на 6 часов 53 минуты задержан пригородный поезд №6256, следующий по маршруту Челябинск – Каменск-Уральский. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что поезд Адлер — Нижневартовск остановился на перегоне между станциями в Челябинской области из-за поломки локомотива.

Следственный комитет региона проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что во время устранения поломки в поездах отключали отопление, из-за чего пассажиры подвергались угрозе переохлаждения.

Ранее следовавший из Нижнего Новгорода поезд «Ласточка» простоял на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии.