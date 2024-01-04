В РЖД сообщили о задержке шести пассажирских поездов

В Челябинской области застряли на дороге шесть поездов. Об этом сообщило представительство Южно-Уральской железной дороги в Telegram-канале.

По данным южно-уральского филиала РЖД, на перегоне Кунашак-Муслюмово задерживаются поезда № 346 Адлер – Нижневартовск, №332 Уфа – Новый Уренгой, №331 Новый Уренгой – Уфа, №122 Оренбург – Екатеринбург и № 146 Челябинск – Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут. Время задержки составляет от восьми до 2,5 часа. Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержан пригородный поезд №6256, следующий по маршруту Челябинск – Каменск-Уральский.

«В поезде № 331 будет организовано питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и №332 – питание в Екатеринбурге. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — сообщили в РЖД.

До этого сообщалось о пассажирском поезде, который провел пять часов в поле под Челябинском из-за поломки.

Ранее поезд «Ласточка» простоял на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии.