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В РЖД сообщили о задержке шести пассажирских поездов

РЖД: в Челябинской области застряли на дороге шесть поездов

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Челябинской области застряли на дороге шесть поездов. Об этом сообщило представительство Южно-Уральской железной дороги в Telegram-канале.

По данным южно-уральского филиала РЖД, на перегоне Кунашак-Муслюмово задерживаются поезда № 346 АдлерНижневартовск, №332 Уфа – Новый Уренгой, №331 Новый Уренгой – Уфа, №122 ОренбургЕкатеринбург и № 146 ЧелябинскСанкт-Петербург на 2 часа 27 минут. Время задержки составляет от восьми до 2,5 часа. Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержан пригородный поезд №6256, следующий по маршруту Челябинск – Каменск-Уральский.

«В поезде № 331 будет организовано питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и №332 – питание в Екатеринбурге. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — сообщили в РЖД.

До этого сообщалось о пассажирском поезде, который провел пять часов в поле под Челябинском из-за поломки.

Ранее поезд «Ласточка» простоял на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии.

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