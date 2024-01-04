В Калининградской области шесть машин столкнулись на трассе

В Калининградской области произошло массовое ДТП. Об этом информирует сообщество «Янтарный ДЛБ. Калининград» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Зеленоградской трассе. По словам очевидцев, на дороге столкнулись шесть автомобилей. На кадрах с места инцидента заметно, как у одной машины смяло переднюю часть.

Медики оперативно прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших нет.

Водителям порекомендовали быть осторожнее и концентрироваться на дороге во время движения, так как на данный момент в регионе наблюдаются сложные погодные условия.

Ранее в Саратовской области столкнулись семь фур и одна легковая машина.