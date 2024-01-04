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Депутат ГД объяснил важность указа о гражданстве для иностранцев-контрактников

Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО в другие страны

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина о гражданстве для иностранцев-контрактников решит проблему с выдачей таких военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, в другие страны, где их ждет уголовное преследование. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Комментируя указ главы государства, парламентарий напомнил, что Россия не выдает своих граждан другим странам.

«Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за «наемничество», разрешится», — написал Хинштейн.

4 января Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Получить российский паспорт в упрощенном порядке, согласно документу, смогут иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год. В этом случае упрощенный порядок распространяется и на членов их семей.

Другим указом глава государства предоставил право гражданам Украины, которые родились до 18 марта 2014 года и постоянно проживали в Крыму или Севастополе, обратиться за гражданством РФ.

Ранее сотням граждан России пригрозили депортацией из Латвии.

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