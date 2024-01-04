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Подозреваемому в покушении на Захара Прилепина вновь продлили арест

Суд продлил арест Пермякову, подозреваемому в покушении на Захара Прилепина

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Басманный суд Москвы в очередной раз продлил на три месяца срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАССТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову и продлил срок его содержания в СИЗО на три месяца», — заявили в суде.

Предыдущий срок ареста по решению суда должен был завершиться 6 января.

6 мая 2023 года в Нижегородской области был взорван автомобиль Audi Q7 с писателем Захаром Прилепиным. Его водителя спасти не удалось, сам Прилепин получил серьезные ранения ног. С места происшествия его на вертолете эвакуировали в одну из московских клиник, где впоследствии провели несколько восстановительных операций.

8 мая Следственный комитет России предъявил Александру Пермякову, подозреваемому в покушении на Прилепина, обвинение в терроризме.

1 августа стало известно, что Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот».

Ранее Прилепин рассказал, что его скоро могут выписать из больницы.

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