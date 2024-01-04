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Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам 5,5 млн рублей за несколько дней общения

В Петербурге мошенники похитили у пенсионера 5,5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге мужчина перевел мошенникам 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел за два дня до Нового года. Аферисты связались с 69-летним пострадавшим с помощью домашнего телефона и представились сотрудниками Центробанка.

Злоумышленники общались с петербуржцем пять дней. В результате пенсионер перевел на «безопасный счет» более пяти миллионов рублей. О том, были эти деньги взяты в кредит или оказались его личными накоплениями, не сообщается.

На данный момент мошенников ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Аргентине задержали россиянку, которую подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей.

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