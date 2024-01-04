В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы», — написал он.

По его словам, в результате пожара в некоторых зданиях временно нарушено энергоснабжение. Собянин отметил, что экстренным службам удалось оперативно справиться с ликвидацией возгорания.

«Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь» — добавил мэр Москвы.

До этого столичный комплекс городского хозяйства сообщал, что после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения.

Утром 4 января произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.