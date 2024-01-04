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Путин разрешил некоторым украинцам получить российское гражданство

Путин подписал указ о предоставлении жившим в Крыму украинцам гражданства РФ

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МВД России/14.мвд.рф

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении некоторым украинцам права на гражданство РФ. Об этом говорится в тексте соответствующего указа президента.

В документе указано, что граждане Украины, которые родились до 18 марта 2014 года и постоянно проживали в Крыму или Севастополе, получат право обратиться за гражданством РФ.

Такие же права могут предоставить уроженцам Крыма без гражданства, гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим право на пребывание в России или участвующим в программе по добровольному переселению в РФ, а также депортированные с территории Крымской АССР и их потомки.

Также 4 января Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Так, получить гражданство России в упрощенном порядке теперь могут иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год.

Ранее сотням граждан России пригрозили депортацией из Латвии.

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