Политик Бабурин выразил соболезнования жителям Ирана в связи с терактом в Кермане

Председатель партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в иранском городе Керман. В своем Теlegram-канале политик, подавший накануне документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, заявил, что РОС осуждает организаторов и исполнителей злодеяния.

«Надеемся, что имена конкретных виновников станут известны, что преступники не останутся безнаказанными», — написал Сергей Бабурин.

Он подчеркнул, что Иран вновь стал жертвой мирового террора.

Кандидат в президенты РФ не сомневается, что за этим преступлением стоит попытка спровоцировать Иран «на поиск жесткого ответа и развязать на Среднем Востоке войну».

Автор поста считает, что в этой войне заинтересованы США, Израиль, Великобритания и Франция.

«Мечты Запада уничтожить Исламскую Республику Иран не должны сбыться! Международный терроризм, открытым покровителем и организатором которого являются США, должен быть остановлен! Организаторы очередного международного преступления должны знать, что Россия была и будет гарантом всемирной справедливости!», — заявил Бабурин.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. 103 человека не выжили. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где покоится генерал, назвали произошедшее терактом.

Ранее сообщалось, что политик Сергей Бабурин подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве кандидата от партии «Российский общенародный союз» (РОС).