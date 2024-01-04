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В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов большими долгами

«Первый канал. Всемирная сеть»: российское ТВ отключили в Казахстане из-за долга

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Depositphotos

»Первый канал» и другие телеканалы Цифрового Телесемейства Первого были исключены из сетки казахстанского оператора TVCOM в связи с задолженностью оператора за вещание в 2023 году. Оь этом сообщила официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова, передает ТАСС.

Она отметила, что решение является экономическим, а не политическим. Калашникова указала, что стороны не пришли к консенсусу на наступивший год, поэтому договор не был заключен.

«Основная причина — задолженность оператора перед правообладателем. В связи с этим мы были вынуждены отключить. Об отключении оператор был уведомлен, мы предупреждали его на протяжении года», — сказала она.

Официальный представитель «Первого канала» подчеркнула, что оператор не платил за вещание в прошлом году и еще остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году». Калашникова указала, что до погашения задолженности российское телевидение частично не будет работать в стране.

3 января сообщалось, что оператор спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов.

До этого сообщалось, что Discovery прекратила вещание своих каналов в России.

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