Почти 200 рейсов отменили в японском аэропорту после аварии с самолетами

Японские авиакомпании отменили почти 200 рейсов после инцидента со столкновением самолетов в токийском аэропорту Ханэда. Об этом сообщил телеканал NHK.

Авиакомпания JAL отменила 68 рейса, вылет или прибытие которых было запланировано на 4 января в аэропорту. Авиакомпания ANA отменила 95 авиарейсов. Отмены коснулись рейсов авиакомпаний-лоукостеров.

Таким образом в четверг отменили 190 рейсов. По предварительным подсчетам, около 304,4 тысячи пассажирам приходится дожидаться других рейсов из этого аэропорта или искать альтернативы, отметил телеканал.

2 января в токийском аэропорту Ханэда пассажирский лайнер Airbus A350, прибывающий из Саппоро, столкнулся с самолетом береговой охраны Bombardier DHC8-300. Борт готовился к вылету в регионы, пострадавшие от землетрясения, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Пять человек, находившиеся в ведомственном самолете, получили смертельные ранения. Как минимум 17 из 379 человек из второго самолета были ранены, но смогли спастись из горящей машины.

Ранее в Японии произошла серия землетрясений, одно из которых было самым сильным для страны за последние пять лет.