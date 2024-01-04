Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде назвали сроки завершения работ по обезвреживанию боеприпасов

Гладков: обезвреживание боеприпасов в Белгороде планируем закончить 4 января

close
100%
РИА Новости

В Белгороде эвакуированы 600 человек в связи с неразорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Украины, власти планируют завершить работы по ликвидации боеприпасов в течение дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня будут продолжены мероприятия по обезвреживанию боеприпасов на Красноармейской, а также в микрорайоне Улитка. Надеюсь, все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены», — написал он.

Гладков также отметил, что 14 предприятий занимаются изготовлением новых стеклопакетов для поврежденных зданий. По словам, главы региона, проблем с изготовлением стеклопакетов нет.

«Восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3 000 квадратных метров предстоит еще выполнить работ по замене окон. В двух квартирах, которые наиболее пострадали, начались уже внутренние отделочные работы. Начались работы по восстановлению кровель, которые были повреждены в результате обстрелов», — написал Гладков.

Также Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшую при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) девочку смогли перевезти в Москву.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами