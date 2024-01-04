В Белгороде назвали сроки завершения работ по обезвреживанию боеприпасов

В Белгороде эвакуированы 600 человек в связи с неразорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Украины, власти планируют завершить работы по ликвидации боеприпасов в течение дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня будут продолжены мероприятия по обезвреживанию боеприпасов на Красноармейской, а также в микрорайоне Улитка. Надеюсь, все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены», — написал он.

Гладков также отметил, что 14 предприятий занимаются изготовлением новых стеклопакетов для поврежденных зданий. По словам, главы региона, проблем с изготовлением стеклопакетов нет.

«Восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3 000 квадратных метров предстоит еще выполнить работ по замене окон. В двух квартирах, которые наиболее пострадали, начались уже внутренние отделочные работы. Начались работы по восстановлению кровель, которые были повреждены в результате обстрелов», — написал Гладков.

Также Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшую при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) девочку смогли перевезти в Москву.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.