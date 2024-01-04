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В Узбекистане пытались продать российскую золотую медаль XIX века

В Узбекистане пытались продать наградную российскую золотую медаль за $100 тысяч

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Shutterstock

Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух местных жителей, которые пытались продать наградную золотую медаль Александровского коммерческого училища Об этом сообщили РИА Новости в пресс-служба генпрокуратуры республики.

Награду хотели продать за $100 тысяч, узнало издание.

По данным генпрокуратуры, медаль весит 61,69 грамма и была отчеканена в 1899 году. На ней есть надписи «Александровское коммерческое училище. Москва» и «Петру Богданову.1899».

По данному факту завели уголовное дело по статье «незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей». Максимальное наказание за это может достигать до семи лет лишения свободы.

Александровское коммерческое училище было основано в 1880 году и получило свое название в память 25-летия царствования российского императора Александра II.

До этого золотую медаль фигуриста Александра Зайцева, которую тот завоевал на Олимпийских играх — 1980 в паре с Ириной Родниной в американском Лейк-Плэсиде, продали во время аукциона RR Auction.

Ранее «Газета.Ru» собрала самые громкие кражи экспонатов и предметов искусства на миллионы рублей.

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