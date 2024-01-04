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В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе катера и паром не осуществляют движение

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Катера и паром в Севастополе утром 4 января не работают. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет», — отмечается в публикации.

Причины не называются.

В дирекции указали, что на площадях Нахимова и Захарова организуют движение автобусов для связи между двумя частями города.

Ранее движение морского транспорта в Севастополе приостанавливали 23 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.

До этого в городе катерам и парому запретили движение 15 декабря.

26 ноября текущего года на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 км в час.

Ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете.

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