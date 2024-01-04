Мороз пообещали москвичам в четверг

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, но с возможностью гололедицы. Температура воздуха составит от -20 до -22 градусов днем и может опуститься до минус 23 градусов ночью.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье также ожидается холодная погода с температурой воздуха от -20 до -25 градусов днем и до -26 градусов ночью.

До этого сообщалось, что прошедшие сутки стали самым холодным 3 января за всю историю Санкт-Петербурга.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.