Впервые удалось снять видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья

Ученым из национального парка «Земля леопарда» удалось получить первое видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья — города Владивостока. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

На кадрах, зафиксированных скрытыми лесными камерами во время снегопада, можно увидеть очертания города и знаменитые мосты Владивостока. Вскоре после изменения погоды на место пришел взрослый амурский тигр, который сначала прошел мимо, но затем решил отдохнуть на хорошо прогреваемом месте. С помощью информации с фотоловушки ученым удалось установить, что это молодой самец под номером T 115M, который ранее фиксировался только на территории заповедника «Кедровая падь».

До этого видео тигр отмечался редко и лишь на ночных фотографиях.

Новые снимки показывают, что с животным все в порядке, оно находится в хорошей физической форме и не испытывает проблем с пропитанием.

2 января автомобиль сбил другого амурского тигра в Хабаровском крае.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.