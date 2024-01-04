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В Петербурге отметили температурный рекорд

Прошедшие сутки стали самым холодным 3 января за всю историю Петербурга

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Алексей Даничев/РИА Новости

Прошедшие сутки стали самым холодным 3 января за всю историю Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Надо констатировать, что теперь в Санкт-Петербурге для 3 января два рекорда температуры. Получается, что в истории города 3 января еще не было такой низкой среднесуточной температуры воздуха, как сегодня, минус 22,2 градуса — это теперь самые холодные сутки в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений», — пишет Колесов.

Он добавил, что предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2003 году, когда температура была минус 20,4 градуса. По мнению Колесова, температурные рекорды могут повториться, а на северо-востоке Ленинградской области уже отмечена температура минус 34 градуса.

До этого жителей Центрального федерального округа предупредили о морозах до -35°C.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке.

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