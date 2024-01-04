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В Чувашии при пожаре пострадали дети

МЧС: в Чувашии после пожара госпитализированы трое детей и шестеро взрослых

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Depositphotos

В Чувашии после пожара госпитализированы трое детей и шестеро взрослых. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

«Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма. Госпитализированы девять человек, из них три ребенка», — сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в чувашской деревне Кожар-Яндоба — в частном секторе загорелся жилой дом и дворовые постройки. Площадь пожара составила почти 200 квадратных метров.

До этого сильный пожар произошел в подмосковной Баковке, в Одинцово.

Очевидцы рассказали авторам канала, что прямо сейчас виден густой черный столб дыма за несколько километров. Также жители Подмосковья рассказывают о зареве от пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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