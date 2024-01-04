Непогода стала причиной ограничения движения транспорта в Татарстане

В Татарстане из-за аномального похолодания перекрыли движение на участке трассы Казань-Буинск-Ульяновск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции республики.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и автобусов на автодороге Казань-Буинск-Ульяновск, проходящей по территории Республики Татарстан», — заявили в пресс-службе ведомства.

Причиной перекрытия дороги стали надвигающиеся на регион аномальные морозы минус 18-25 градусов в период с 4 по 9 января.

До этого жителей Центрального федерального округа предупредили о морозах до -35°C.

Гидрометцентр России сообщал, что в Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней прогнозируется аномально низкая температура. Столбик термометра опустится на 7–12 °C ниже климатической нормы, также ожидается гололедица. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке.