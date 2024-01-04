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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывами в иранском Кермане

Патриарх Кирилл выразил соболезнования властям Ирана после взрывов в Кермане

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту исламской республики Эбрахиму Раиси в связи со взрывами в иранском городе Керман. Глава Русской православной церкви (РПЦ) направил им соответствующее послание, сообщается на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

«Глубоко опечален вестью о террористическом акте, совершенном в иранском городе Керман. <...> Примите мои глубокие соболезнования», — сказано в послании.

Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в городе Керман.

Правительственную телеграмму глава РФ адресовал Хаменеи и Раиси.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале КСИР Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате 103 человека не выжили. Среди них полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где покоится генерал, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали «стереть с карты мира» Иран.

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