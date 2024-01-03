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Глава казахской общины в Москве стал фигурантом дела о фейках о ВС РФ

СК возбудил дело против главы казахской общины в Москве из-за фейков о ВС России

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Сергей Булкин/Globa Look Press

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках против армии России в отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Полата Джамалова 1944 года рождения возбуждено уголовное дело», — рассказал он.

В конце декабря стало известно, что 58-летняя жительница города Бердянска Запорожской области предстанет перед судом за распространение фейков. Следственный комитет России возбудил в отношении женщины уголовное дело. В ведомстве уточнили, что в марте 2022 года фигурантка публиковала в социальных сетях ложную информацию о действиях ВС России.

Противоправную деятельность жительницы Запорожья пресекли сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Южному военному округу и отдела по противодействию экстремизму временного управления Министерства внутренних дел РФ по региону.

Ранее россиянку поместили в психбольницу за фейки про армию.

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