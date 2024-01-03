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В Иране сообщили о росте числа пострадавших при взрыве на могиле Сулеймани

Число раненых при взрыве на могиле генерала Сулеймани в Иране достигло 188

В результате взрыва в иранском городе Керман рядом с кладбищем, где захоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, пострадали как минимум 188 человек. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Увеличение числа раненых до 188», — указывается в публикации.

По данным агентства, пострадавших становится все больше, пациентов распределяют по различным больницам города.

Граждан Кермана просят сдать кровь в целях оперативного переливания раненым, заключается в сообщении.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале КСИР Касеме Сулеймани произошли два взрыва. По последним данным, погибли 103 человека, однако данные постоянно обновляются. Среди них полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где находится могила генерала, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.

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