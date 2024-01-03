В Белгороде жителей эвакуировали из-за боеприпаса

Около 600 жителей Белгорода эвакуировали из-за ликвидации неразорвавшегося снаряда. Об сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один из таких боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской», — уточнил глава региона.

Гладков обратил внимание, что сейчас взрывотехники Минобороны принимают решение об утилизации ракеты. В оперативном штабе предложили в радиусе 500 м эвакуировать 323 частных домовладения, где проживают «порядка 600 человек». Горожанам предложили уехать в пункты временного размещения, где их обеспечат горячим питанием.

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По словам губернатора, еще два снаряда нашли в микрорайоне Улитка — сейчас их проверяют саперы. Место происшествия оцепили.

В среду, 3 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, украинская армия обстреляла населенный пункт Замостье Грайворонского городского округа.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.