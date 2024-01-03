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В Иране обновили данные о жертвах взрыва у кладбища, где покоится Сулеймани

Число жертв взрыва в Иране у кладбища, где захоронен Сулеймани, достигло 103

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WANA NEWS AGENCY/via REUTERS

В результате взрыва в иранском городе Керман рядом с кладбищем, где захоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, погибли по меньшей 103 человека. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim в Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы.

«Число погибших от террористических взрывов в Кермане возросло до 103», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, как минимум 141 гражданин получил ранения разной степени тяжести. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По свежим данным информированных источников, в результате теракта не стало четырех полицейских.

Чуть ранее в иранском городе Керман произошел взрыв на дороге, ведущей к захоронению Сулеймани. Позже стало известно о втором взрыве. В Иране случившеесяпризнали террористическим актом.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.

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