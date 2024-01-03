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В девяти многоэтажках Курской области возобновили подачу тепла после аварии

Старовой: в дома в Курской области возобновили подачу отопления после аварии

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В поселке Магнитный Курской области, где ранее утром 17 многоквартирных домов остались без отопления, ликвидировали последствия и запустили подачу тепла и электричества. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, опираясь на доклад главы областного министерства ЖКХ и ТЭК Александра Мулевина.

«Котлы уже запущены и в ближайшие часы тепло начнет поступать в дома», — написал глава региона.

Согласно данным Старовойта, на текущий момент обесточенными остаются восемь многоэтажных домов, где проживают примерно 700 человек.

«Ведутся работы по подключению домов к резервному источнику электроснабжения», — пояснил губернатор.

Некоторое время назад губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в городе Железногорск в Курской области 17 многоквартирных домов остались без отопления в результате порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара.

Ранее Армия Украины атаковала электроподстанцию в Курской области.

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