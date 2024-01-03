Россиянка обвинила первоклассницу в создании ОПГ

В Москве 64-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением на одноклассницу внучки, женщина обвинила девочку в создании ОПГ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, москвичка обратилась в правоохранительные органы 30 декабря. Женщина пожаловалась, что в одной из зеленоградских школ три первоклассницы создали банду и терроризируют других учеников, включая ее внучку.

В полицию женщина обратилась после того, как одна из хулиганок ударила ее внучку по ноге. По словам пенсионерки, сначала она пыталась решить конфликт через учительницу, но ничего не вышло, поэтому женщина написала заявление в полицию.

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