В Иране назвали число жертв взрыва рядом с кладбищем, где похоронен Сулеймани

В результате взрыва в Иране на траурном мероприятии у кладбища, где захоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погибли как минимум 53 человека. Об этом сообщает местное агентство FARS со ссылкой на экстренные службы.

Согласно информации агентства, еще по меньшей мере 70 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Дополнительные подробности уточняются.

Незадолго до этого взрыв произошел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к захоронению генерала Касема Сулеймани. Чуть позже стало известно о втором взрыве. Власти Ирана пока не раскрыли причины взрыва.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.