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Российскому школьнику оторвало четыре пальца взрывом петарды

В Саратовской области 12-летнему ребенку петардой оторвало четыре пальца на руке

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Саратовской области в новогоднюю ночь во время неаккуратного обращения с пиротехникой пострадали двое несовершеннолетних. Обоим потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской областной детской клинической больницы.

У подростка из Пугачевского района, которому петарда попала в лицо, произошло кровоизлияние в мозг, юноша получил перелом челюсти и многочисленные ожоги.

Второй мальчик из Красного Кута повредил руку: 12-летнему школьнику взрывом пиротехники оторвало четыре пальца левой руки.

«Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Сейчас оба несовершеннолетних пребывают в стационаре больницы.

Ранее в Липецке женщина получила ожоги промежности от взорвавшейся под ней петарды.

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