Российскому школьнику оторвало четыре пальца взрывом петарды

В Саратовской области в новогоднюю ночь во время неаккуратного обращения с пиротехникой пострадали двое несовершеннолетних. Обоим потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской областной детской клинической больницы.

У подростка из Пугачевского района, которому петарда попала в лицо, произошло кровоизлияние в мозг, юноша получил перелом челюсти и многочисленные ожоги.

Второй мальчик из Красного Кута повредил руку: 12-летнему школьнику взрывом пиротехники оторвало четыре пальца левой руки.

«Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Сейчас оба несовершеннолетних пребывают в стационаре больницы.

Ранее в Липецке женщина получила ожоги промежности от взорвавшейся под ней петарды.