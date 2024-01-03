Самолету Береговой охраны не разрешали въезжать на полосу в аэропорту Токио

Самолет Береговой охраны Японии, который вчера столкнулся с лайнером авиакомпании JAL в токийском аэропорту, не получал разрешения выезжать на взлетно-посадочную полосу. Об этом свидетельствуют записи переговоров, передает Kyodo.

По данным агентства, военно-транспортному самолету было велено проследовать до места ожидания у ВВП. Авария могла произойти из-за недопонимания между пилотом и диспетчером.

При этом экипаж пассажирского самолета получил разрешение на посадку и продублировал его.

2 января в токийском аэропорту Ханэда пассажирский лайнер Airbus A350, прибывающий из Саппоро, столкнулся с самолетом береговой охраны Bombardier DHC8-300. Борт готовился к вылету в пострадавшие от землетрясения регионы, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Пять человек, находившиеся в ведомственном самолете, получили смертельные ранения. Как минимум 17 из 379 человек из второго самолета были ранены, но смогли спастись из горящей машины.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.