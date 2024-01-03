«Замерзаем»: россиянка пожаловалась на температуру 10°C в квартире

Жительница Сыктывкара рассказала, что в квартире ее матери при сильных морозах температура опускается сильно ниже нормы. Пост с жалобой женщина выложила на своей странице во «ВКонтакте».

«Я нахожусь в маминой квартире в Сыктывкаре. С 30 декабря в нашем доме частично нет отопления. Второй год подряд, когда температура опускается ниже -15 градусов, отключается отопление. <...> В данный момент зафиксировали температуру всего 12 градусов тепла. Мы замерзаем!» — пожаловалась женщина в соцсетях.

По ее словам, проблему наблюдают жители дома 17 на Сысольском шоссе. Котельная, которая обслуживает дом, дает отопление еще двум соседним домам, и работает неисправно.

Позже женщина опубликовала дополнение к сообщению, что ночью температура в квартире опустилась до 10°C.

Ранее в Воронеже более 100 многоквартирных домов остались без отопления в мороз -18°C.