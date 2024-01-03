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Старовойт назвал причину отключения подстанции в Железногорске

Старовойт назвал причину отключения отопления в 17 домах в Железногорске

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений пришлось отключить подстанцию в Железногорске Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее он информировал, что в Железногорске 17 многоквартирных домов остались без отопления в результате порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара.

«В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение», — написал позднее чиновник.

Старовойт заверил, что в течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Губернатор выехал на место для координации восстановительных работ.

Утром 3 января чиновник сообщал, что Вооруженные силы Украины ударили с воздуха по Железногорскому району области. Это привело к повреждению подстанции, также несколько населенных пунктов остались обесточенными.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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