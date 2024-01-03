Пара диверсантов попыталась сжечь трансформаторную подстанцию в Ярославле

Парочка диверсантов за 100 тыс. руб. пыталась сжечь трансформаторную подстанцию в Ярославле. В телефоне молодых людей нашли переписку с украинскими кураторами, передает Telegram-канал Shot.

По информации Shot, силовиками по подозрению в совершении диверсии были задержаны 18-летние Владимир и Надежда. По данным следствия, 27 декабря они вскрыли трансформаторную подстанцию на улице Мельничной, залили внутрь бензин и подожгли его.

Объект не получил повреждений, огонь быстро потух сам.

Украинский куратор обещал перевести Надежде и Владимиру за поджог 100 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что украинские власти усиливают диверсионную деятельность по отношению к России. По его словам, Украина усилила тайную борьбу, засылку агентов и диверсантов.

Ранее в России назвали число предотвращенных за год терактов.