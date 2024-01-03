В Белгороде перестал действовать сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород. Отбой ракетной опасности», — говорится в публикации.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сирена ракетной опасности была запущена в городе в 6:46.

Глава региона сообщил, что с утра в Белгороде было зафиксировано два обстрела. По словам Гладкова, ситуация в городе остается напряженной.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде сработала сирена ракетной опасности, призывающая жителей скрыться в убежище.

Ночью 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. Было сбито девять ракет. В Минобороны РФ уточнили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.