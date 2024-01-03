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В Москве температура днем упадет до -24 градусов

Гидрометцентр: переменная облачность и до -24°C ожидаются в Москве в среду

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Shutterstock

По данным Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается переменная облачность, гололедица и отсутствие осадков. Температура воздуха днем составит от минус 22 до минус 24 градусов, а ночью может опуститься до минус 27 градусов.

Ветер будет дуть с северного и северо-восточного направления со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в воскресенье будет колебаться от минус 22 до минус 27 градусов, а ночью на четверг столбики термометров могут показать до минус 30 градусов.

До этого сообщалось, что в Москве минувшая ночь стала самой холодной с 1996 года. До этого столь сильные морозы фиксировались в столичном регионе 28 лет назад — минус 21,3 градуса.

Накануне в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. По данным синоптиков, столбик термометра в столице и области опустится на 7-12 градусов ниже климатической нормы, также ожидается гололедица.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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