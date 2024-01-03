Под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля. В результате обстрела линия электропередачи получила повреждения.

«Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории», — говорится в сообщении.

Сегодня ночью уже работала система ПВО в Белгородском районе. Было сбито 9 ракет. В Минобороны добавили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся по Соборной площади. Пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого и здание универмага на улице Попова. В центре города сгорело несколько автомобилей. Mash сообщил, что ВСУ ударили в районе ТЦ «Маяк», где традиционно проводятся новогодние мероприятия и расположено правительство области.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.

В ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Они должны быть осуждены и немедленно прекращены.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.