Сирены воздушной тревоги снова зазвучали в Белгороде

Сирены воздушной тревоги снова звучат в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, над регионом работает система ПВО.

Власти Белгородской области просят местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся по Соборной площади. Пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого и здание универмага на улице Попова. В центре города сгорело несколько автомобилей. Mash сообщил, что ВСУ ударили в районе ТЦ «Маяк», где традиционно проводятся новогодние мероприятия и расположено правительство области.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.

В ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Они должны быть осуждены и немедленно прекращены.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.