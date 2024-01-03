Мэр Белгорода призвал не выкладывать связанные с обстрелами фото и видео

Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился с призывом к жителям города не размещать в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, демонстрирующие последствия обстрелов со стороны противника. Об этом Демидов заявил в своем Telegram-канале.

Демидов попросил горожан не снимать, не делиться, и не выкладывать нигде видео и фото, связанные с последствиями обстрелов и в целом со специальной военной операцией, так как это является вопросом общей для всех безопасности.

Мэр подчеркнул, что публикующие подобный контент должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты с возможными трагическими последствиями.

По словам Демидова, такое поведение равносильно преступлению и предательству.

Ранее сообщалось, что в Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров и кинотеатров.

До этого в министерстве обороны России сообщили о новой попытке атаковать Белгородский район и Белгород ракетами. Дежурными средствами ПВО были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.