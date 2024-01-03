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Маск: демографический коллапс — самая большая проблема человечества

Маск назвал демографический коллапс самой значимой проблемой человеческого мира

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Patrick Pleul/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что демографический коллапс представляет самую серьезную угрозу для человечества. Он прокомментировал сообщение пользователя о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах, назвав это самой большой проблемой, с которой сталкивается человеческий мир.

Илон Маск ранее выразил мнение, что 2024 год будет хуже предыдущих лет.

В конце декабря депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску стоит рассмотреть возможность своего участия в президентских выборах в США. По словам депутата, у бизнесмена существует «исторический шанс».

Вклад Маска в развитие науки и заслуги перед человечеством оценило Лондонское королевское общество, членом которого бизнесмен стал в 2018 году. В заявлении авторитетной организации говорилось, что Маск меняет мир в области космических путешествий, электротранспорта, солнечной энергии, низкозатратных интернет-спутников и гиперзвукового наземного транспорта, а его деятельность направлена на обеспечение будущего человечества. Несколько лет спустя, в 2021-м, журнал Time признал Маска «Человеком года».

Маск обладает довольно внушительным IQ — его коэффициент интеллекта равен 155. При этом 130 баллов уже считается высоким показателем, а 140 и более характерно для выдающихся творческих личностей, ученых и изобретателей.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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