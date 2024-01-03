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В Запорожской области будут субсидировать благоустройство пляжей

Власти Запорожской области выдадутсубсидии на благоустройство пляжей к сезону

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Shutterstock

Власти Запорожской области планируют выделить субсидии на благоустройство пляжей и развитие туризма к новому сезону. Об этом сообщил и. о. министра курортов и туризма региона Игорь Котляр, пишет Запорожское агентство новостей.

Согласно планам властей, пляжные территории будут закреплены за пользователями уже к началу курортного сезона в следующем году. Власти намерены установить взаимодействие с социально-ответственными пользователями, которые смогут быстро реализовать полученные субсидии. Целью выделения этих субсидий является создание благоустроенных и безопасных пляжей, где туристы смогут получить полный спектр пляжных услуг. Пользователей планируется определить к апрелю 2024 года.

Ранее сообщалось, что новые регионы получат по 76,9 млн рублей субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Одно из направлений использования этих субсидий — благоустройство и оборудование пляжных территорий. Также планируется создание инфраструктуры для автомобильного туризма, чтобы привлечь туристов, которые изначально намеревались отдохнуть в Крыму, на курорты Запорожской области.

Ранее из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.

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