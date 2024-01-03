В Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество на 100 млн рублей россиянка

Российская гражданка Людмила Авдюхина была задержана аргентинской полицией по запросу России, связанному с обвинениями в мошенничестве. Об этом сообщает газета La Nacion.

По информации издания, дело Авдюхиной передано в суд, который примет решение о ее экстрадиции.

Представители российского посольства в Аргентине заявили, что местные правоохранительные органы пока не связывались с дипломатическим представительством. «Посольство пока не получило информацию и выясняет обстоятельства», — сообщили в представительстве России.

По данным La Nacion, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Она была задержана во вторник возле своего дома. Издание также отмечает, что задержанная часто меняла место жительства, чтобы затруднить ее поиск.

Авдюхина являлась директором агентства недвижимости в Барнауле. По информации La Nacion, ей предъявляют обвинения в хищении средств клиентов компании на сумму более 100 миллионов рублей.

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