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В Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество на 100 млн рублей россиянка

В Аргентине задержана гражданка РФ Авдюхина за мошенничество на 100 млн рублей

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Рустем Фаляхов/«Газета.Ru»

Российская гражданка Людмила Авдюхина была задержана аргентинской полицией по запросу России, связанному с обвинениями в мошенничестве. Об этом сообщает газета La Nacion.

По информации издания, дело Авдюхиной передано в суд, который примет решение о ее экстрадиции.

Представители российского посольства в Аргентине заявили, что местные правоохранительные органы пока не связывались с дипломатическим представительством. «Посольство пока не получило информацию и выясняет обстоятельства», — сообщили в представительстве России.

По данным La Nacion, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Она была задержана во вторник возле своего дома. Издание также отмечает, что задержанная часто меняла место жительства, чтобы затруднить ее поиск.

Авдюхина являлась директором агентства недвижимости в Барнауле. По информации La Nacion, ей предъявляют обвинения в хищении средств клиентов компании на сумму более 100 миллионов рублей.

31 декабря сообщалось, что в Испании поймали беглого босса мафии.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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