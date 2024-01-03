Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Таллине за первые дни нового года половину заявлений в ЗАГС подали однополые пары

ERR: в Таллине половина заявлений в ЗАГС подана однополыми парами с начала года

close
100%
Global Look Press

В Таллине за первые два дня нового года половина всех заявлений, поданных в ЗАГС, была сделана однополыми парами. Об сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

С 1 января в Эстонии вступил в силу закон, который позволяет заключать брак между двумя совершеннолетними людьми, независимо от их пола. Этот закон был принят парламентом Эстонии в июне этого года.

«В таллинском ЗАГСе за первые дни нового года было подано 16 заявлений, из которых 8 были от однополых пар», — сообщила Оксана Ийн, ведущий специалист ЗАГСа.

Согласно закону, после подачи заявления должен пройти как минимум месяц до бракосочетания. Таким образом, первые однополые браки в Эстонии могут быть заключены уже в начале февраля.

С конца декабря в эстонских ЗАГСах появились новые бланки, на которых вместо слов «мужчина» и «женщина» используются термины «первый супруг» и «второй супруг». Однако бланки старого образца также остаются доступными.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганды».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами