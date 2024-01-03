В Таллине за первые дни нового года половину заявлений в ЗАГС подали однополые пары

В Таллине за первые два дня нового года половина всех заявлений, поданных в ЗАГС, была сделана однополыми парами. Об сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

С 1 января в Эстонии вступил в силу закон, который позволяет заключать брак между двумя совершеннолетними людьми, независимо от их пола. Этот закон был принят парламентом Эстонии в июне этого года.

«В таллинском ЗАГСе за первые дни нового года было подано 16 заявлений, из которых 8 были от однополых пар», — сообщила Оксана Ийн, ведущий специалист ЗАГСа.

Согласно закону, после подачи заявления должен пройти как минимум месяц до бракосочетания. Таким образом, первые однополые браки в Эстонии могут быть заключены уже в начале февраля.

С конца декабря в эстонских ЗАГСах появились новые бланки, на которых вместо слов «мужчина» и «женщина» используются термины «первый супруг» и «второй супруг». Однако бланки старого образца также остаются доступными.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганды».