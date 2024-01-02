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Ректор Гарварда покинет пост после обвинений в плагиате и росте антисемитизма

Harvard Crimson: ректор Гарварда Гэй покинет пост после обвинений в плагиате

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Ken Cedeno/Reuters

Ректор Гарвардского университета Клодин Гэй намерена покинуть свой пост всего спустя полгода после назначения из-за обвинений в плагиате в ее научной работе, а также неудачного выступления на слушаниях в конгрессе США, посвященных проявлениям антисемитизма в учебном заведении. Об этом сообщает газета The Harvard Crimson со ссылкой на источник.

По сведениям источника, ректор объявит об отставке во вторник, в электронном письме.

Члены «Гарвардской корпорации» — одного из руководящих органов университета — назначили проректора университета Алана М. Гарбера временно исполняющим обязанности ректора.

Отмечается, что всего три недели назад члены «Гарвардской корпорации» выразили Гэй единогласную поддержку после слушаний в конгрессе. Отставка была объявлена через шесть месяцев и два дня после ее вступления в должность.

До этого ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл ушла в отставку на фоне участившихся антиизраильских выступлений.

Ранее в Брюсселе под усиленной охраной полиции прошел марш против антисемитизма.

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