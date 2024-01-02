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Суды постановили выдворить еще 13 мигрантов из Санкт-Петербурга

Суды Петербурга постановили выдворить еще 13 мигрантов после массовых задержаний

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Санкт-Петербурге судебные инстанции приняли решение выдворить за пределы России еще 13 выходцев из-за рубежа. Об этом сообщает местная газета «Фонтанка».

«Сегодня суды рассмотрели протоколы в отношении 13 иностранцев», — указывается в материале.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов города, 13 человек признали виновными в нарушении миграционного закона, им выписаны административные штрафы в размере 5–7 тысяч рублей и назначено выдворение из Российской Федерации.

По данным издания, петербургские суды продолжают рассматривать административные дела в отношении мигрантов, задержанных в новогоднюю ночь у Невского проспекта.

Накануне стало известно, что в новогоднюю ночь полицейские задержали около трех тысяч выходцев из-за рубежа в центре Санкт-Петербурга. По результатам проверки выяснилось, что свыше 600 из них находились на территории РФ с разными нарушениями миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что мигранты будут уведомлять МВД о начале работы в России.

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