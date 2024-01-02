В Пензенской области спасли застрявших на колесе обозрения людей

Сотрудники МЧС спасли всех людей, застрявших на остановившемся 35-метровом колесе обозрения в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в официальном Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России спасли 6 человек с колеса обозрения», — отмечается в публикации ведомства.

Иных подробностей пока не приводится.

Некоторое время назад в Пензенской области остановилось колесо обозрения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В июне в Москве на ВДНХ произошла краткосрочная остановка движения колеса обозрения. В пресс-службе аттракциона «Солнце Москвы» объяснили, что «чертово колесо» остановилось из-за срабатывания защитной автоматики, которое произошло из-за «некорректных показаний параметров работы аттракциона».

Ранее в Башкирии юноша забрался на колесо обозрения, чтобы доказать свою любовь к девушке.