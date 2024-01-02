В Белгороде ликвидировали неразорвавшийся украинский снаряд

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в Telegram-канале, что взрывотехники Минобороны РФ ликвидировали неразорвавшийся украинский снаряд в городе.

До этого мэр заявлял, что специалисты приступили к обезвреживанию снаряда в 16:15 по московскому времени. Как уточнил Демидов, местные жители были перевезены на безопасное расстояние.

До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом дважды за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО), удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу.

Позднее губернатор доложил, что над Белгородской областью третий раз за день сработала система ПВО, удалось сбить восемь воздушных целей на подлете к столице региона.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Как заявили источники RT, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле города лично от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области.