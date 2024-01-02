Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде ликвидировали неразорвавшийся украинский снаряд

Мэр Белгорода Демидов: в городе ликвидирован неразорвавшийся снаряд ВСУ

close
100%
Reuters

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в Telegram-канале, что взрывотехники Минобороны РФ ликвидировали неразорвавшийся украинский снаряд в городе.

До этого мэр заявлял, что специалисты приступили к обезвреживанию снаряда в 16:15 по московскому времени. Как уточнил Демидов, местные жители были перевезены на безопасное расстояние.

До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом дважды за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО), удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу.

Позднее губернатор доложил, что над Белгородской областью третий раз за день сработала система ПВО, удалось сбить восемь воздушных целей на подлете к столице региона.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Как заявили источники RT, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле города лично от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами