В Польше предложили направлять нелегалов в концлагеря, построенные нацистами

Польский сатирик и актер Ян Петшак предложил направлять нелегальных выходцев из-за рубежа в концентрационные лагеря, возведенные во времена Второй мировой войны, скандальным заявлением артиста заинтересовалась генеральная прокуратура. Об этом сообщает польский телеканал TV Republika.

«У нас есть бараки для иммигрантов: в Освенциме, в Майданеке, в Треблинке, в Штутгофе», — утверждает он.

По словам сатирика, на территории Польши находится много концлагерей, в которых можно подселить беженцев.

Петшак считает, что таким образом нужно поступать с теми переселенцами, которых Польше якобы «подсовывает Германия».

Согласно информации телеканала, генпрокуратура Польши проверит слова артиста, после чего начнутся следственные действия.

До этого в Калининградский областной суд приступил к рассмотрению дела по факту геноцида советских граждан нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии.

Ранее музей бывшего концлагеря в польском Освенциме пострадал от урагана.