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Пять членов экипажа самолета, который столкнулся с лайнером в Токио, погибли

NHK: пять членов экипажа самолета, столкнувшегося с лайнером в Токио, погибли

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Issei Kato/Reuters

Пять членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, столкнувшегося с лайнером компании Japan Airlines (JAL) в Токио, погибли. Об этом сообщил телеканал NHK.

В сообщении уточнили, что подтверждена гибель пяти из шести членов экипажа борта. Одному пилоту DHC-8 удалось эвакуироваться из горящего самолета. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пилота, как тяжелое.

2 января стало известно, что японский самолет загорелся во время посадки в аэропорту Токио. На распространенных кадрах видно, как пламя полностью уничтожило судно, клубок черного дыма распространяется по воздуху.

Командование японской береговой охраны подтвердило, что военно-транспортный борт столкнулся с лайнером, где находились 379 пассажиров и членов экипажа. Всех людей из горящего самолета успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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