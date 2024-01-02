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Мигранты будут уведомлять МВД о начале работы в России

МВД: мигранты с 7 января будут уведомлять полицию о начале работы в России

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мигранты будут уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января. Соответствующий приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент», — говорится в приказе ведомства.

Документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке, также нужно приложить копию трудового договора. Приказ вступит в силу 7 января.

После этого документ должен быть передан в территориальный отдел МВД в электронном или распечатанном виде.

До этого в России предложили ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который запрещает получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги и заключать брак.

Недавно в Петербурге после драки около «Лахта-Центра» полиция провела масштабные мероприятия, связанные с мигрантами. Среди задержанных оказались 13 человек, которые совершили грубые нарушения. Их направили в специализированный центр. Впоследствии все они будут выдворены из России.

Ранее несколько тысяч мигрантов задержали в Петербурге в новогоднюю ночь.

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