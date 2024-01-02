В Британии зафиксировали всплеск заболеваемости чесоткой

Минздрав Великобритании зафиксировал всплеск заболеваемости чесоткой на фоне нехватки медикаментов. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на медиков.

Авторы статьи отмечают, что опрошенные ими дерматологи заявили о тяжелой ситуации. Они назвали сложившееся положение дел «абсолютным кошмаром». По словам врачей, вспышки регистрируются в домах престарелых, госпиталях и общежитиях.

Отмечается, что на севере Королевства зарегистрировали вдвое больше случаев чесотки, чем обычно. Распространение инфекции, по данным издания, обусловлено тем, что в стране отмечается нехватка лекарственных средств в связи с проблемами с логистикой из-за конфликта на Украине.

Врач-дерматолог Ольга Саперова рассказала о симптомах чесотки. По ее словам, зуд и наличие красных высыпаний на коже, особенно между пальцами рук и ног, на запястьях, локтях, животе и ягодицах, могут свидетельствовать о появлении у человека этой болезни.

До этого терапевт Елена Глушакова предупредила о «чесотке пловцов», которой можно заразиться в бассейне.

Ранее в МГУ зафиксировали вспышку кори.