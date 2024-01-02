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В Британии зафиксировали всплеск заболеваемости чесоткой

The Guardian: в Великобритании произошел резкий рост заболеваемости чесоткой

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Depositphotos

Минздрав Великобритании зафиксировал всплеск заболеваемости чесоткой на фоне нехватки медикаментов. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на медиков.

Авторы статьи отмечают, что опрошенные ими дерматологи заявили о тяжелой ситуации. Они назвали сложившееся положение дел «абсолютным кошмаром». По словам врачей, вспышки регистрируются в домах престарелых, госпиталях и общежитиях.

Отмечается, что на севере Королевства зарегистрировали вдвое больше случаев чесотки, чем обычно. Распространение инфекции, по данным издания, обусловлено тем, что в стране отмечается нехватка лекарственных средств в связи с проблемами с логистикой из-за конфликта на Украине.

Врач-дерматолог Ольга Саперова рассказала о симптомах чесотки. По ее словам, зуд и наличие красных высыпаний на коже, особенно между пальцами рук и ног, на запястьях, локтях, животе и ягодицах, могут свидетельствовать о появлении у человека этой болезни.

До этого терапевт Елена Глушакова предупредила о «чесотке пловцов», которой можно заразиться в бассейне.

Ранее в МГУ зафиксировали вспышку кори.

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